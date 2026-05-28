Глава МИД Эстонии назвал ключевые принципы в потенциальных переговорах с РФ о завершении войны

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что когда Европа присоединится к переговорному процессу по завершению российско-украинской войны, ключевыми принципами в ее позиции должно быть уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ перед неформальной встречей европейских министров на Кипре.

Тсахкна акцентировал, что Европа должна позаботиться о том, чтобы ее позиция в переговорах была сильной и принципиальной.

"Первый принцип – территориальная целостность ... Второй – суверенитет Украины. Это включает и процесс расширения (ЕС), и вопрос ее будущего членства в НАТО, и гарантии безопасности", – подчеркнул министр.

"Относительно гарантий безопасности – речь должна идти не только о гарантиях безопасности для Украины, но и гарантии безопасности Украины для Европы. Ведь, по правде говоря, Украина сейчас – самая большая военная сила в нашем регионе", – отметил он.

Тсахкна отметил, что прежде всего важно, чтобы Россия была готова вести настоящие переговоры – потому что сейчас со стороны главы Кремля такой готовности нет.

"Поэтому нужно большее давление на Россию, и я надеюсь очень скоро увидеть 21-й пакет санкций – а также открытие переговорных кластеров для Украины, Молдовы. Потому что в будущем у нас не должно быть никаких "нейтральных", „буферных" зон между ЕС-НАТО и Россией", – сказал глава МИД Эстонии.

Также он предположил, что в случае привлечения Европы к переговорам Москва попытается навязать ей роль "нейтрального посредника" – на что нельзя соглашаться.

Ранее он заявил, что видит все больше консенсуса, чтобы Украина и Молдова должны "в паре" двигаться к членству в ЕС.

Также глава МИД Эстонии отметил, что Россия безусловно хочет, чтобы "друзья Украины" в Балтии начали просить ее остановить атаки против РФ, чтобы прекратить инциденты с заблудившимися беспилотниками – но они этого не будут делать.