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Квасьневский: в ближайшие месяцы с войной что-то произойдет – и это не будет мир

Новости — Среда, 24 июня 2026, 22:11 — Кристина Бондарева

Бывший президент Польши Александр Квасьневский убежден, что ситуация в российско-украинской войне в ближайшие месяцы приблизится к реальному перемирию.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил на дискуссии YES, организованной в Гданьске накануне URC-2026 фондом Виктора Пинчука.

Квасьневский подчеркнул, что сейчас война подошла к особому моменту благодаря украинской решимости и оружию, которое Украина производит и может применять против агрессора.

"Я думаю, важно понять – и это мое мнение: что-то (в войне. – Ред.) произойдет в ближайшие месяцы. Не мир. Потому что я не верю, что пока Путин является лидером России, эта страна будет заинтересована в реальном мире, и, конечно, не в справедливом мире. Но я думаю, что мы близки к определенному перемирию, к новой ситуации", – сказал Квасьневский.

Он подчеркнул, что эту ситуацию необходимо эффективно использовать для поддержки Украины.

"Потому что если перемирие в этой ситуации будет означать для РФ реорганизацию вооруженных сил, производство большего количества оружия и обучение северокорейских солдат, то это будет успехом России. Нам необходимо использовать это время для того, чтобы не словами, а делами поддержать Украину", – сказал экс-президент Польши.

"Это означает переговоры с ЕС, это означает реальные инвестиции, хорошие проекты по восстановлению и сотрудничеству – всё, что только возможно. Мы должны подготовить всё это. Не говорить об этом, а должны иметь это на столе", – добавил Квасьневский.

Напомним, в Государственном департаменте США считают, что Украина сейчас находится в моменте, когда она выигрывает войну.

По данным FT, на прошлой неделе во Франции на саммите G7 президент США Дональд Трамп рассказал Владимиру Зеленскому, что он был впечатлен последними военными успехами Киева.

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Польша Мирный процесс
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