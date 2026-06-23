FT: Трамп рассказал Зеленскому, как его поразили военные успехи Украины

Во время ужина в Эвиан-ле-Бен на прошлой неделе, где проходил саммит G7, президент США Дональд Трамп рассказал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что он был поражен последними военными успехами Киева.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

В беседе с изданием украинские чиновники на условиях анонимности отметили, что видят признаки того, что Трамп становится более благосклонным к усилению поддержки Киева и, возможно, будет более склонен оказывать давление на Россию, чтобы та прекратила войну.

Они по-прежнему скептически относятся к тому, сдержит ли президент США свое слово, напоминая, что он и раньше давал обещания, которых не сдержал.

Тем не менее после встреч между Зеленским, Трампом и другими лидерами они выразили осторожный оптимизм в отношении достигнутого прогресса в вопросах поставок ракет-перехватчиков Patriot и лицензий на производство оружия.

На прошедшем на прошлой неделе саммите G7 Трамп был "чрезвычайно впечатлен и восхищен" недавней кампанией Украины по нанесению ударов большой дальности по целям в глубине территории России, сообщили два источника, знакомые с ходом закрытых обсуждений между лидерами.

После встречи Зеленский отметил, что Трамп и госсекретарь Марко Рубио "впервые положительно отреагировали на вопрос о лицензиях" на ракеты-перехватчики Patriot.

Европейские столицы воспользовались очевидным изменением взглядов Трампа на войну, а в частности его осознанием того, что победа России не является неизбежной, чтобы добиться усиления поддержки Киева.

"Когда Украина получает необходимые поставки, она может достигать реальных оперативных результатов. Российские линии обороны не являются неприступными", – сказал один из высокопоставленных военных чиновников НАТО.

СМИ также сообщали, что Трамп в частной беседе посоветовал президенту Владимиру Зеленскому действовать "смелее" в отношении России.

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал об изменении позиции своего американского коллеги Дональда Трампа в отношении войны РФ против Украины после саммита G7.

В то же время в Кремле пожаловались, что европейские лидеры на саммите G7 во Франции "накачивали" Трампа "вредными идеями".