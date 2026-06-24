Квасневський: у найближчі місяці з війною щось трапиться – і це не буде мир

Колишній президент Польщі Александр Квасневський переконаний, що становище у російсько-українській війні у найближчі місяці наблизиться до реального перемир’я.

Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", про це він заявив на дискусії YES, яку провів у Гданську напередодні URC-2026 фонд Віктора Пінчука.

Квасневський наголосив, що зараз війна прийшла до особливого моменту завдяки українській рішучості та зброї, яку Україна виробляє та яку може застосовувати проти агресора.

"Я думаю, важливо зрозуміти – і це моя думка: щось (у війні. – Ред.) трапиться у найближчі місяці. Не мир. Тому що я не вірю, що поки Путін є лідером Росії ця країна буде зацікавленою у реальному мирі, і, звичайно, не у справедливому мирі. Але я думаю, що ми близькі до певного перемир’я, до нової ситуації", – сказав Квасневський.

Він підкреслив, що цю ситуацію необхідно ефективно використати для підтримки України.

"Тому що якщо перемир’я означатиме у цій ситуації для РФ реорганізацію військових сил, виробництво більшої кількості зброї та навчання північнокорейських солдатів, то це буде успіх Росії. Для нас необхідно використати цей час для того, щоб не словами, а діями підтримати Україну", – сказав експрезидент Польщі.

"Це означає переговори з ЄС, це означає реальні інвестиції, хороші проєкти з відновлення та співпраці – усе, що тільки можливо. Ми повинні підготувати всі ці речі. Не говорити про це, а повинні мати це на столі", – додав Квасневський.

Нагадаємо, у Державному департаменті США оцінюють, що Україна зараз перебуває у моменті, коли вона виграє війну.

За даними FT, минулого тижня у Франції на саміті G7 президент США Дональд Трамп розповів Володимиру Зеленському, що він був вражений останніми воєнними успіхами Києва.