Сикорский объяснил, зачем Польше вступление Украины в ЕС: чтобы "резня" не повторилась

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что история создания прообраза ЕС является показательной в контексте нынешнего спора между Украиной и Польшей.

Об этом он заявил на дискуссии YES, организованной в Гданьске накануне URC-2026 фондом Виктора Пинчука, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Сикорский, который не был заявлен в качестве докладчика в программе мероприятия, взял слово после выступления экс-президента Квасьневского и посвятил свою речь украинско-польскому спору, пояснив, что он не должен противоречить вступлению Украины в ЕС.

Свою логику он проиллюстрировал примером Эльзаса, отметив, что интересовался историей этого региона, который неоднократно переходил от Франции к Германии, когда был евродепутатом и ездил в Страсбург.

"Туристические достопримечательности там – военные кладбища с буквально миллионами людей", – поделился он, в частности, отметив, что, несмотря на длительный конфликт, граница осталась там, где она и проходила много лет назад – по реке Рейну. "И вопрос в том, зачем были нужны эти убийства?", – задал он риторический вопрос.

Эту историю Сикорский рассказал подробно, чтобы напомнить, что создание прообраза нынешнего ЕС происходило на фоне сложных исторических отношений между Францией, Германией и другими странами.

"Евроинтеграция началась в 1950-х годах не как процесс между друзьями, а как процесс между совсем недавними врагами, которые убивали друг друга. Но у лидеров хватило мудрости объединить экономики в союз угля и стали, чтобы новая война стала невозможной", – пояснил он.

Сикорский считает, что это вселяет оптимизм в отношении интеграции в рамках ЕС между Украиной и Польшей, "история которых гораздо менее кровава".

"Европейская интеграция – это процесс мира, чтобы та резня, которая была в прошлом, не повторилась", – добавил он.

Ранее бывший президент Польши Александр Квасьневский предсказал, что в ближайшие месяцы с войной что-то произойдет.

Также в Гданьске еврокомиссар Кос объяснила, почему Украина должна стать членом ЕС и чего не хватает в переговорах.