Кос объяснила, почему Украина должна стать членом ЕС и чего не хватает в переговорах

Марта Кос, еврокомиссар по вопросам расширения, считает, что методология ЕС не учитывает те аспекты, в которых Украина приносит Евросоюзу ключевые результаты и преимущества.

Об этом она заявила на дискуссии YES, организованной в Гданьске накануне URC-2026 фондом Виктора Пинчука, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Марта Кос вновь выразила надежду, о которой она неоднократно говорила ранее, что до летних каникул "мы (Евросоюз) сможем открыть остальные кластеры для Украины", а также поделилась воспоминаниями о межправительственной конференции 15 июня, на которой ЕС открыл для Украины первый переговорный кластер.

"Я никогда не видела, чтобы люди плакали на открытии кластера – а там это произошло. И я до сих пор вижу перед собой Аниту Орбан, министра иностранных дел Венгрии, которая говорит: мы поддерживаем Украину", – рассказала она, вызвав аплодисменты в зале.

Она также отметила, что в ЕС осознают: преимущества от вступления Украины не ограничиваются традиционными сферами сотрудничества в Евросоюзе.

"У нас нет переговорной главы, посвященной смелости или стойкости, чтобы оценить, что украинцы делают для Европы… Мы не можем быть в безопасности, пока Украина не станет членом", – заявила еврокомиссар. "Украина станет членом ЕС, и мы должны делать все для этого", – добавила она.

Вице-премьер Тарас Качка, также принимавший участие в дискуссии, отметил в ответ, что Украина ждет действий, которые докажут понимание важности членства Украины со стороны ЕС.

"Действительно, главы о мужестве в переговорах нет, но вы можете как минимум открыть кластеры", – отметил он.

Как сообщалось, в настоящее время Венгрия задерживает открытие остальных переговорных кластеров для Украины и Молдовы.

Известно, что 26 июня ЕС попытается убедить Венгрию не блокировать письмо об открытии кластеров для Украины.

Читайте также статью о том, какие шаги в отношении Украины рассматривал саммит ЕС и о чем договорились.