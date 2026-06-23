МИД: Украина работает над снижением напряженности в отношениях с Польшей

В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина ведет дипломатическую работу с польской стороной для урегулирования обострения в отношениях между двумя странами.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь подчеркнул, что Украина выступает за диалог с Польшей и работает над снижением эмоций и сглаживанием острых углов в отношениях.

"По дипломатическим каналам мы постоянно поддерживаем связь. Мы, как МИД, дипломатическая команда президента Украины, постоянно поддерживаем связь с польскими коллегами", – сказал Тихий.

По словам пресс-секретаря МИД, параллельно с "яркими заголовками" и "перебросками заявлений" с обеих сторон продолжается "спокойная дипломатическая работа".

"Мы работаем над тем, чтобы все-таки сгладить эти острые углы и эмоции. Украинская позиция очень взвешенная. Мы – за диалог. В том числе по сложным вопросам исторического прошлого", – подчеркнул Тихий.

По словам Тихого, в этом конфликте речь идет прежде всего о позиции президента Польши, которую "не следует отождествлять ни с позицией Польши в целом, ни с позицией польского общества".

Он также призвал не забывать, что Украина и Польша являются союзниками, которых объединяет общий враг – Россия.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с названием одного из украинских подразделений в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.

На фоне этого решения ряд действующих и бывших украинских чиновников объявили, что вернут свои польские награды.

Президент также принял решение не ехать в Гданьск на Конференцию по восстановлению Украины. Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

"ЕвроПравда" в своей редакционной статье советовала президенту ехать в Гданьск, несмотря на кризис, ради сохранения дружеских отношений с польским правительством.