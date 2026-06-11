Решение о "героях УПА" ухудшило отношение к украинцам у 52% поляков

Присвоение Владимиром Зеленским названия "герои УПА" одному из подразделений ВСУ было в основном негативно воспринято польским обществом и ухудшило отношение поляков к украинцам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research для rp.pl, пишет "Европейская правда".

Респондентов спросили, повлияло ли присвоение Владимиром Зеленским имени героев УПА отдельному Центру специальных операций "Север" ССО Вооруженных сил Украины на их отношение к Украине и украинцам.

51,9% респондентов ответили, что их отношение к Украине и украинцам ухудшилось.

Для 31,9% опрошенных это дело не повлияло на их отношение к Украине и украинцам, тогда как 11,7% респондентов не имеют мнения по этому поводу.

4,5% респондентов ответили, что их отношение к Украине и украинцам улучшилось.

Решение Владимира Зеленского негативно повлияло на восприятие Украины и украинцев чаще у мужчин (59%), чем у женщин (46%). По возрасту худшее отношение к Украине и ее гражданам чаще всего заявляют лица до 24 лет (56%).

Исследование было проведено исследовательским агентством SW Research среди пользователей онлайн-панели SW Panel 9–10 июня 2026 года. Анализ охватил группу из 800 интернет-пользователей в возрасте от 18 лет.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск заявил, что президент Владимир Зеленский не хотел намеренно оскорбить Польшу присвоением украинскому подразделению имени героев УПА, но, по мнению Туска, украинской стороне не хватает чуткости.

Читайте также о том, как угрозы Зеленскому сыграли против самого президента Польши.

Рекомендуем также статью на актуальную тему: Почему поляки не любят украинцев? Разбор реальных причин споров между двумя странами.