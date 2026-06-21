58% поляков считают, что Зеленский негативно относится к их стране

Более половины опрошенных поляков считает, что президент Украины Владимир Зеленский имеет негативное мнение о Польше.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса United Surveys, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Участники опроса оценили, какое отношение к Польше сейчас имеет украинский президент. 58,3% опрошенных считают отношение Зеленского к полякам негативным. Противоположного мнения придерживаются 30,1% респондентов, а ответ "трудно сказать" дали 11,6% участников опроса.

"Каким, по вашему мнению, является отношение Владимира Зеленского к Польше?" – спросили респондентов. Среди тех, кто негативно оценивает отношение Зеленского к Польше, 33,7 % выбрали ответ "скорее отрицательное", а 24,6 % – "категорически отрицательное". Вместе это составляет 58,3 % поляков.

В теплое отношение Владимира Зеленского к Польше верят 30,1% опрошенных, из которых 27,4% оценивают его как "скорее положительное", а 2,7% – как "однозначно положительное".

Опрос United Surveys для Wirtualna Polska был проведен до принятия решения о лишении Владимира Зеленского высшей польской награды – 12-14 июня 2026 года. В опросе приняли участие 1000 человек из разных регионов Польши.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды.

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.

От польского ордена Белого Орла отказались все президенты Украины, которые были им награждены.