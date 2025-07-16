ЕС запланировал 100 млрд евро для Украины в бюджете 2028-2034 годов

В долгосрочном бюджете Европейского Союза (Multiannual Financial Framework, MFF) на 2028-2034 годы на поддержку Украины запланировано 100 млрд евро.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после заседания коллегии Еврокомиссии 16 июля в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

100 млрд евро запланировано для Украины в семилетнем бюджете ЕС на 2028-2034 года.

"Мы выделяем 100 миллиардов евро для Украины", – сообщила фон дер Ляйен во время презентации проекта бюджета ЕС.

Она напомнила, что существует "Украинский фонд" (Ukraine facility), в который вошло 50 млрд евро.

"Эти суммы медленно, но уверенно уменьшаются, и поэтому мы предлагаем 100 млрд евро, чтобы снова наполнить фонд для Украины, чтобы поддержать восстановление", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

После обнародования проекта бюджета Еврокомиссией свою позицию по нему должны высказать Европейский парламент и Европейский совет.

Многолетний бюджет на 2028-2034 годы должен быть утвержден до конца 2027 года.

Как сообщалось, расходы на оборону должны занять одно из ведущих мест в будущем финансовом планировании ЕС.

"ЕвроПравда" уже сообщала, что Европейский Союз рассматривает возможность создания фонда в размере 100 млрд евро для поддержки Украины в рамках семилетнего бюджета на 2028-2034 годы.