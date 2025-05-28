Более восьми из десяти европейцев высказываются за общую политику безопасности и обороны стран-членов, что является самым высоким показателем с 2004 года.

Таковы данные опроса Eurobarometer, передает "Европейская правда".

Почти семь из десяти респондентов (69%) соглашаются, что Европейский Союз является местом стабильности в неспокойном мире.

Почти девять из десяти европейцев (88%) согласны с тем, что между странами и регионами мира должно быть больше сотрудничества, основанного на правилах.

Более восьми из десяти (81%) поддерживают общую политику обороны и безопасности среди стран-членов – самый высокий результат с 2004 года. В то же время 78% обеспокоены состоянием обороны и безопасности ЕС в следующие пять лет.

Когда речь идет о приоритетах бюджета ЕС, европейские граждане хотели бы, чтобы бюджет ЕС тратился на оборону и безопасность (43%), занятость, социальные вопросы и здравоохранение (42%), а также образование, профессиональную подготовку, молодежь, культуру и СМИ (34%, стабильный показатель).

Безопасность и оборона (40%) также является главной сферой, которая, по мнению граждан, должна получить выгоду от увеличения финансирования со стороны ЕС, за которой следует энергетический переход/доступная энергия (32%).

По мнению европейцев, ЕС должен принять меры в среднесрочной перспективе в сфере безопасности и обороны (39%), далее следуют экономика (29%), миграция (24%) и климат и окружающая среда (24%).

В то же время 44% европейских граждан считают, что обеспечение мира и стабильности будет иметь наибольшее положительное влияние на их жизнь в краткосрочной перспективе, далее следуют обеспечение продовольствия, здравоохранения и промышленных поставок в ЕС (27%) и создание большего количества рабочих мест (26%).

Мир (41%, +2 п.п.) остается ценностью, которая лучше всего представляет ЕС, за ним следуют демократия (33% – 2 п.п.) и уважение к верховенству права, демократии и фундаментальным правам (28%).

Также подавляющее большинство граждан ЕС поддерживают закупку и поставку военного оборудования для Украины.

Кроме того, большинство американцев, при этом как избиратели Демократической партии, так и сторонники республиканцев, считают, что администрация Дональда Трампа должна продолжать военную поддержку Украины.