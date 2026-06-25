Официально: ЕС продлил экономические санкции против РФ на год

25 июня Совет Евросоюза продлил действие ограничительных мер ЕС в связи с продолжающимися действиями Российской Федерации, направленными на дестабилизацию ситуации в Украине, ещё на 12 месяцев – до 31 июля 2027 года.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".

Это решение принято по итогам заседания Европейского совета 18–19 июня 2026 года, на котором лидеры ЕС договорились продлить действие экономических санкций против России на двенадцать месяцев.

Эти экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были существенно расширены с февраля 2022 года в ответ на безосновательную, неоправданную и незаконную военную агрессию России против Украины.

Действующие меры охватывают ключевые секторы, в частности торговлю, финансы, энергетику и технологии двойного назначения. Они также предусматривают запрет на импорт или перевозку морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, запрет на проведение транзакций с рядом финансовых учреждений и поставщиков криптовалютных услуг в России и третьих странах, а также приостановку вещательной деятельности и действия лицензий в Европейском Союзе ряда поддерживаемых Кремлем дезинформационных СМИ. Кроме того, конкретные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций.

ЕС сохранит в силе действующие меры и готов принять дополнительные меры, пока Российская Федерация будет продолжать свои незаконные действия и нарушения основных норм международного права, в частности запрета на применение силы.

Как сообщала "Европейская правда", на саммите Европейского совета 18 июня лидеры ЕС впервые с начала российской агрессиисогласились продлить санкции против России на 12 месяцев, а не на 6, как было до сих пор. Предыдущий срок в полгода давал отдельным столицам, в частности Будапешту, возможность торговаться по этому поводу. Изменение стало возможным после поражения Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии.

Как известно, при премьерстве Орбана Венгрия регулярно блокировала санкционные и другие решения ЕС, требуя тех или иных уступок. Нередко к блокированию присоединялась также Словакия.

Сейчас, на фоне работы над 21-м пакетом санкций ЕС против России, препятствием стала позиция Болгарии – из-за включения в списки патриарха Кирилла.