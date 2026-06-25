Офіційно: ЄС продовжив економічні санкції проти РФ на рік

25 червня Рада Євросоюзу продовжила дію обмежувальних заходів ЄС у зв’язку з триваючими діями Російської Федерації, спрямованими на дестабілізацію ситуації в Україні, ще на 12 місяців – до 31 липня 2027 року.

Про це повідомили журналістам у пресслужбі Ради ЄС, передає "Європейська правда".

Це рішення ухвалено за підсумками засідання Європейської Ради 18–19 червня 2026 року, на якому лідери ЄС домовилися продовжити дію економічних санкцій проти Росії на дванадцять місяців.

Ці економічні заходи, вперше запроваджені у 2014 році, були суттєво розширені з лютого 2022 року у відповідь на безпідставну, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України.

Чинні заходи охоплюють ключові сектори, зокрема торгівлю, фінанси, енергетику та технології подвійного призначення. Вони також передбачають заборону на імпорт або перевезення морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, заборону на здійснення транзакцій з низкою фінансових установ та постачальників криптовалютних послуг у Росії та третіх країнах, а також призупинення мовленнєвої діяльності та дії ліцензій у Європейському Союзі низки підтримуваних Кремлем дезінформаційних ЗМІ. Крім того, конкретні заходи дають змогу ЄС протидіяти обходу санкцій.

ЄС збереже чинність поточних заходів і готовий вжити додаткових заходів, доки Російська Федерація продовжуватиме свої незаконні дії та порушення основних норм міжнародного права, зокрема заборони на застосування сили.

Як повідомляла "Європейська правда", на саміті Європейської ради 18 червня лідери ЄС уперше від початку російської агресії погодилися продовжити санкції проти Росії на 12 місяців, а не на 6, як було досі. Попередній термін у пів року дозволяв окремим столицям, зокрема Будапешту, можливість торгуватися з цього приводу. Зміна стала можливою після поразки Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині.

Як відомо, за прем’єрства Орбана Угорщина регулярно блокувала санкційні та інші рішення ЄС, вимагаючи тих чи інших поступок. Нерідко до блокування приєднувалася також Словаччина.

Зараз, на тлі роботи над 21-м пакетом санкцій ЄС проти Росії, перешкодою стала позиція Болгарії – через включення до списків патріарха Кирила.