В Латвии в ближайшее время будут развернуты дополнительные средства ПВО

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис сообщил, что в ближайшее время министерство обороны развернет дополнительные системы противовоздушной обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

В четверг, 25 июня, за закрытыми дверями состоялось заседание Военного совета и встреча с руководителями органов местного самоуправления восточной приграничной зоны.

По словам министра обороны, продолжается поиск решений по обеспечению восточной границы дополнительными радарами и системами перехвата.

"Мы не можем на 100% исключить возможность проникновения любого дрона. Но мы будем работать над совершенствованием системы противовоздушной обороны, чтобы небо было безопасным", – подчеркнул Мелнис, признав, что процедуры закупок и время, необходимое для их осуществления, являются серьезным вызовом. Однако, как отметил Мелнис, уже найдены решения, которые в ближайшее время позволят развернуть дополнительные системы ПВО.

"Нужны не только дроны и радары, но и интеграция этих систем, а также подготовка военнослужащих. Здесь следует выразить благодарность нашим союзникам из Украины", – подчеркнул Мелнис.

После заседания президент Латвии, командующий Вооружёнными силами и министр обороны сообщили, что, помимо вопросов противовоздушной обороны, обсуждались также темы, связанные с размещением инженерных заграждений на сухопутной границе и обменом засекреченной информацией между органами местного самоуправления.

Речь шла также об оповещении, коммуникации, алгоритме действий, укрытии, выполнении функций органов местного самоуправления в чрезвычайных ситуациях.

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