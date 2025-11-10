В Германии начался суд над виновником смертельного наезда на рождественскую ярмарку

В Германии начался суд над мужчиной, который зимой в 2024 году въехал автомобилем в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

В декабре 2024 года 50-летний Талеб А проехал через толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге, в результате чего шесть человек погибли и более 300 пострадали, в том числе гражданка Украины.

Около 10:00 обвиняемый под конвоем полицейских был доставлен в Магдебургский региональный суд. Через час после начала судебного процесса главный прокурор Матиас Бетчер зачитал мужчине обвинительный акт, состоящий из более 200 страниц.

Обвиняемый пожаловался, что его "показывают миру как животное в стеклянной клетке". Суд в ответ на это заявил, что стеклянная клетка для подсудимого необходима для предотвращения нападений, особенно актов мести.

В суде также объявляют имена истцов, адвокатов истцов и экспертов, чтобы проверить, кто присутствует. Когда их имена объявляют, они должны поднять руки.

Перед тем как совершить наезд, Талеб А. работал врачом в отделении судебной психиатрии для осужденных преступников в Бернбурге – городе в 40 километрах к югу от Магдебурга.

Недавно стало известно, что мужчина написал адресные письма с извинениями к пострадавшим, что вызвало их возмущение из-за доступа к персональным данным.

В августе мужчине инкриминировали шесть убийств и 338 покушений на убийство. Прокуратура хочет добиваться для мужчины приговора, эквивалентного убийству первой степени в Германии.