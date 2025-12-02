В Германии снова заговорили о запрете "АдГ" на фоне создания ее нового молодежного крыла

В Германии снова начали раздаваться призывы к запрету ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") как экстремистской после создания ее нового молодежного крыла, которое должно было бы иметь менее негативный имидж, чем распущенная организация.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В рядах нескольких немецких политсил снова заговорили об угрозе для демократии со стороны "Альтернативы для Германии" и необходимости запретить ее после съезда новой молодежной организации "АдГ".

Глава Ведомства по защите конституции в Тюрингии Стефан Крамер заявил, что выступления на учредительном съезде не указывают на какие-то явные различия между распущенной "Молодежной альтернативой" и только что основанной новой организацией "Поколение Германии", и что избранное руководство и содержание выступлений "не оставляют сомнений относительно продолжения радикализации".

Так, избранный лидером "Поколения Германии" с результатом более 90% Жан-Паскаль Хольм из бранденбургской "АдГ" находится под классификацией земельного разведывательного ведомства как правый экстремист.

Несколько представителей "Зеленых" после съезда новой молодежной организации "АдГ" сказали, что она выглядит угрозой для демократического строя.

"Они открыто выступают против нашего свободного демократического строя. Федеральное правительство должно серьезно рассмотреть возможность запрета партии через обращение в Федеральный конституционный суд", – отметил лидер "Зеленых" Феликс Банашак.

Пресс-секретарь фракции СДПГ Кармен Вегге считает, что теперь шансы на успешный запрет "АдГ" только возросли, потому что молодежная организация выглядит "еще более радикальной, чем раньше" и имеет прямую связь с партией.

Члены распущенной "Молодежной альтернативы", которую Федеральное ведомство по защите конституции признало правоэкстремистской, могли не быть (и чаще не были) членами "АдГ", тогда как устав "Поколения Германии" предусматривает, что в организацию могут войти только члены "АдГ".

Двухдневный учредительный съезд организации в немецком городе Гиссен сопровождался протестами и был отмечен скандалом вокруг одного из кандидатов в руководящие структуры организации – его жестикуляция и произношение напомнили многим Адольфа Гитлера.

Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию. Однако поскольку партия оспаривает решение, до завершения рассмотрения эта классификация временно приостановлена.