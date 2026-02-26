"АдГ" выиграла иск с обжалованием ее классификации как правоэкстремистской

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" одержала победу в обжаловании решения о ее классификации как правоэкстремистской организации.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Административный суд Кельна принял решение, что Федеральное ведомство по защите Конституции пока не должно классифицировать "АдГ" как подтвержденную правоэкстремистскую организацию – удовлетворив соответствующую апелляцию от партии.

Суд решил, что федеральное ведомство пока должно дождаться результатов основного судебного процесса и на данный момент воздержаться от публичного объявления такой классификации.

По мнению суда, достаточно очевидным фактом является то, что в рамках "АдГ" существуют тенденции к действиям против свободного демократического строя, но еще не до такой степени, чтобы можно было в целом говорить о фундаментальных антиконституционных тенденциях.

Решение может быть обжаловано в следующей инстанции, в Высшем административном суде земли Северный Рейн-Вестфалия.

Федеральное ведомство по защите Конституции классифицировало "АдГ" как подтвержденно правоэкстремистскую в 2025 году, после нескольких лет расследования.

В конце 2025 года в Германии возобновились дискуссии о запрете "АдГ" на фоне создания ее нового молодежного крыла.

В феврале 2026 года партию классифицировали как правоэкстремистскую в западной земле Нижняя Саксония.