Российский танкер, захваченный Францией, передали прокуратуре Марселя

Танкер "теневого флота" России "Deliver", который был захвачен французскими военными во вторник, в пятницу был доставлен в воды вблизи порта Марселя.

Об этом сообщила морская префектура Средиземноморья, передает "Европейская правда".

Нефтяной танкер в сопровождении ВМС Франции прибыл в залив Фос в пятницу, 26 июня.

Как отметили в префектуре, судно будет поставлено на якорь и останется в распоряжении прокурора Марселя в рамках расследования по факту нарушения требований относительно флага.

Для надлежащего проведения расследования вокруг танкера были установлены зоны запрета на плавание (500 м) и полёт (1,5 морских мили). В ведомстве призвали соблюдать эти запретные зоны и не препятствовать работе государственных служб. За соблюдением правил будут следить подразделения морской жандармерии и ВМС.

В четверг стало известно, что 23 июня французские военные задержали подпадающий под санкции танкер "теневого флота" России в Средиземном море у берегов Сицилии. Это уже пятый случай перехвата Францией российских танкеров.

В морской префектуре сообщили, что судно задержали по подозрению в правонарушении, а именно в использовании фальшивого флага.

Напомним, 31 мая Франция задержала российский нефтяной танкер Tagor в Атлантическом океане. Предыдущие танкеры были задержаны, а затем смогли продолжить путь после уплаты штрафов.