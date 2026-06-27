СМИ: страны Балтии призывают ЕС ускорить введение запрета на импорт российской нефти

Страны Балтии призвали Брюссель ускорить реализацию отложенных планов по запрету импорта российской нефти, поскольку опасения ЕС относительно серьезного энергетического кризиса, вызванного войной в Иране, не оправдались.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В конце прошлого года государства-члены договорились, что Европейская комиссия вынесет на рассмотрение вопрос о запрете, но переговоры по этим мерам зашли в тупик после того, как вспышка войны в конце февраля вынудила закрыть Ормузский пролив и вызвала опасения относительно кризиса энергоснабжения.

Как сообщили несколько источников, осведомленных о ходе переговоров, на встрече министров энергетики в пятницу Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС вынести на рассмотрение предложения о постепенном прекращении импорта, аргументируя это тем, что экспорт российских энергоносителей помогает финансировать войну Кремля в Украине.

По словам этих источников, комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен не прокомментировал эти замечания во время закрытой встречи. Пресс-секретарь отказался от комментариев, но Комиссия обязалась вынести предложение на рассмотрение.

Эти призывы прозвучали на фоне постепенного возобновления движения через пролив после того, как США договорились с Ираном о продлении перемирия, что должно было стимулировать нефтяные рынки, усиливая призывы к Европе ускорить отказ от российских энергоносителей. Обычно примерно пятая часть мировых объемов нефти и газа проходит через этот стратегически важный водный путь в Персидском заливе.

С момента полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года ЕС принял меры, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей. По данным Комиссии, импорт нефти из России составил 2% от общего объема поставок в 2025 году по сравнению с 27% в начале 2022 года, но это все равно соответствовало 9,7 млн тонн сырой нефти.

ЕС договорился о постепенном исключении российского газа из своего энергетического баланса к осени 2027 года.

Однако, по словам чиновников, война в Иране приостановила реализацию этих планов. Предложение о запрете на нефть планировалось вынести 15 апреля, но в марте оно было исключено из предварительной повестки дня Комиссии.

Продвижение запрета может встретить сопротивление со стороны стран, в значительной степени зависимых от российской нефти, таких как Венгрия и Словакия, а также сопротивление со стороны государств-членов, борющихся с высокими ценами на энергоносители. Отдельные государства-члены не смогут наложить вето на эту меру.

Отвечая на вопрос о перспективах ускорения введения запрета, заместитель министра энергетики Польши Войцех Врохна заявил изданию FT, что Варшава считает его необходимым до конца года. "Но мы понимаем опасения относительно цен, доступности [поставок] и конкурентоспособности, которые могут стать следствием этого. Это цена, которую мы должны заплатить, чтобы стать независимыми от российских ресурсов", – сказал он.

В пятницу Европейская комиссия заявила, что рынок нефтепродуктов "продемонстрировал глубину и устойчивость", несмотря на предупреждения о том, что в апреле Европе хватит авиационного топлива лишь на несколько недель.

После встречи министров энергетики Йоргенсен отметил, что ситуация на Ближнем Востоке сделает "более вероятным" то, что Европе удастся избежать дефицита авиационного топлива и других продуктов этим летом.

Однако он добавил: "Мы должны признать, что даже в случае заключения соглашения восстановление нормальной ситуации на рынке нефти займет несколько месяцев, а на рынке газа – несколько лет", – добавил он.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ служит основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней. Первый раунд технических переговоров состоялся на прошлой неделе в Швейцарии.

Впрочем, в пятницу президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня. После этого США нанесли удары по объектам в Иране.