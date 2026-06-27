Больницы Парижа не выдерживают нагрузки из-за сильной жары

Парижские больницы испытывают всё большую нагрузку, поскольку жара во Франции доводит систему здравоохранения до предела.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню предупредил, что "нагрузка на больницы продлится еще несколько дней".

"Больницы должны выдержать", – сказал Лекорню.

Префект парижской полиции Патрис Фор подчеркнул, что "число госпитализированных продолжает расти".

"Мы приближаемся к моменту, когда система больниц исчерпает свои возможности принимать наплыв пациентов", – добавил он.

Несколько крупных больниц в столице Франции предупредили о нагрузке, которую жара создает для медицинских служб. Филипп Жювен, руководитель отделения неотложной помощи Европейской больницы имени Жоржа Помпиду, заявил, что ситуация является "чрезвычайно серьёзной".

В своём заявлении сеть государственных больниц Парижа (AP-HP) подтвердила, что наблюдает "реальный рост числа пациентов, пострадавших от жары". Они не исключили, что в ближайшие дни придется задействовать "План Блан" – чрезвычайный протокол, позволяющий больницам отзывать персонал, устанавливать временные койки и реорганизовывать работу отделений.

Этот чрезвычайный план уже активирован в нескольких больницах по всей стране, в частности в регионе Бургундия–Франш-Конте.

Хотя официальные данные о количестве погибших еще не обнародованы, Патрик Пеллу, президент Французской ассоциации врачей скорой помощи, который сам работает врачом скорой помощи в Париже, заявил, что за 24 часа среди пациентов, которым оказывали помощь службы скорой помощи в Париже, было зафиксировано 55 смертей, связанных с жарой.

Помимо больниц, министр здравоохранения Стефани Рист также выразила "обеспокоенность в связи со смертями, происходящими на дому по всей стране", при этом подчеркнув, что у властей до сих пор нет "исчерпывающих данных о

Министр охраны окружающей среды Моник Барбу вновь призвала уязвимые группы населения – в частности, больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилых людей и детей – ограничить пребывание на открытом воздухе и физические нагрузки.

В Ренне, на западе Франции, медицинский директор, ответственный за кризисное управление в городской университетской больнице, сообщил, что в четверг было зафиксировано рекордное количество вызовов скорой помощи, которое превысило даже пиковые показатели, зафиксированные во время пандемии Covid-19.

23–24 июня стали рекордно жаркими днями для Франции за всю историю наблюдений. С вечера 25 июня жара начала спадать в самых западных районах страны, но для более чем 60 департаментов по-прежнему действует "красный" уровень опасности.

Из-за воздействия экстремальных температур на инфраструктуру также корректировали расписание движения поездов и приостановили работу нескольких реакторов АЭС.