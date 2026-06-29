У пунктах пропуску на кордоні з Румунією обмежать рух через спеку

У пунктах пропуску на українсько-румунському кордоні "Красноїльськ – Вікову-де-Сус" та "Порубне – Сірет" діятимуть тимчасові обмеження руху вантажного транспорту.

Про це повідомила Державна митна служба України, інформує "Європейська правда".

Згідно з інформацією, обмеження діятимуть через спекотну погоду.

"За інформацією, отриманою від румунської сторони, у звʼязку зі складними погодними умовами у пунктах пропуску "Красноїльськ – Вікову-де-Сус" та "Порубне – Сірет" діятимуть тимчасові обмеження", – йдеться у повідомленні.

Щонайменше 29 та 30 червня 2026 року з 12:00 до 20:00 не здійснюватиметься пропуск вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України, а також їх подальше переміщення територією Румунії.

Обмеження стосується всіх вантажних транспортних засобів, у тому числі порожніх, та можуть коригуватися залежно від температурного режиму.

Майже по всій території Румунії на понеділок, 29 червня, оголосили "червоний" рівень попередження через екстремальну спеку.

У Німеччині температури били рекорди три дні поспіль. Через спеку почало руйнуватися покриття автобану, що з’єднує схід і захід країни, а у Лейпцигу довелось зупинити трамвайний рух.

У неділю в Чехії зареєстрували другий температурний рекорд за два дні – 41,1°C. У Польщі 40,5°C на заході країни стали найвищою температурою за час спостережень.