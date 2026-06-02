Недалеко от Праги разбился самолет, есть погибшие

Два человека погибли в результате авиакатастрофы недалеко от Праги.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Небольшой самолет упал на поле недалеко от аэропорта Точна.

Авария произошла после 16:00, сообщила полиция.

"На борту было два человека. На место происшествия выехали полиция, пожарные и скорая помощь", – говорится в заявлении полиции.

"На месте происшествия были найдены два человека без признаков жизни, вызван коронер", – сообщил Novinky представитель экстренных служб Карел Кирс.

В начале мая два пилота столкнулись в воздухе вблизи немецкого Баден-Бадена, 53-летний мужчина погиб, а 66-летний получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

В сентябре прошлого года в Эстонии разбился во время взлета легкомоторный самолет, в аварии пострадал его пилот – директор школы.