В Германии небольшой самолет и планер столкнулись в воздухе, есть погибший

Два пилота столкнулись в воздухе недалеко от немецкого Баден-Бадена: 53-летний мужчина погиб, а 66-летний получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По предварительным данным, моторный самолет и планер столкнулись в воздухе около полудня в пятницу.

Свидетели рассказали полиции, что услышали громкий взрыв, после чего обломки упали на луг. Оба самолета разбились.

По данным полиции, пилот планера успел катапультироваться после столкновения. Пилот моторного самолета был извлечен из обломков мертвым.

Уголовная полиция совместно с Федеральным бюро расследования авиационных происшествий выясняет причины аварии. Место аварии остается оцепленным.

Полиция ищет свидетелей, в частности водителей на автомагистрали А5 вблизи развязки Баден-Баден, которые могли наблюдать столкновение.

В Польше накануне в результате несчастного случая во время прыжка с парапланом погиб мужчина.

Прошлой осенью в Германии разбился мужчина на моторном параплане.