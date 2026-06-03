В Британии разбился вертолёт Королевского флота

В Великобритании в среду, 3 июня, вертолёт Королевского флота разбился в поле в графстве Девон.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные местной полиции, информирует "Европейская правда".

Полиция Девона и Корнуолла отметила, что на месте происшествия работают службы экстренной помощи.

"Расследование инцидента продолжается, и мы будем сообщать новые подробности по мере их поступления", – добавил представитель полиции.

В Министерстве обороны впоследствии подтвердили, что это был вертолет Королевского флота.

Королевский флот сообщил, что авария произошла в среду, незадолго до 4 часов утра по местному времени.

"Расследование продолжается, и на данный момент было бы неуместно давать дополнительные комментарии", – добавил представитель флота.

В районе перекрестка автомагистралей A386 и A30 в Соуртон-Кросс из-за инцидента было перекрыто несколько дорог.

Напомним, 2 июня два человека погибли в результате авиакатастрофы вблизи Праги.

В начале мая два пилота столкнулись в воздухе вблизи немецкого Баден-Бадена, 53-летний мужчина погиб, а 66-летний получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.