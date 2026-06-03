Зеленский и Рютте прокомментировали проблему дронов ВСУ, залетающих в пространство НАТО

Украина окажет государствам НАТО, где были обнаружены украинские дроны, помощь в защите их воздушного пространства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский сообщил о намерении оказать помощь Латвии, Литве и Эстонии, а также отметил, что Украина поможет и Румынии, хотя там не фиксировали украинских беспилотников.

"Мы подготовим экспертов. Уже есть даты, когда наши эксперты туда приедут, поделятся опытом. Так же, как мы действовали на Ближнем Востоке и помогли предотвратить вызовы, которые у них были из-за дронов", – заявил президент

"Мы будем помогать и перехватчиками, и своими знаниями", – добавил Зеленский.

Марк Рютте, отвечая на этот вопрос, призвал учитывать, что за любые военные инциденты ответственна Россия, а не Украина.

"Не забывайте, с чего все началось – с безрассудной агрессии России против Украины, начавшейся в марте 2014 года, а затем продолжившейся полномасштабным нападением в конце февраля 2022 года. Поэтому, когда что-то подобное происходит, именно Россия стоит за этим. Все в НАТО это осознают, и мы знаем, что Украина сделает все, чтобы минимизировать последствия", – подчеркнул он.

Как известно, в последние недели в странах Балтии неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников, скорее всего, украинских, которые сбились с курса на пути к целям в России под воздействием РЭБ.

На фоне инцидентов с дронами президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс прибыли в Литву на встречу с премьер-министром Ингой Ругинене и другими лидерами стран Балтии.

Президент Латвии считает, что ЕС должен рассмотреть поддержку для стран, страдающих от инцидентов с дронами.