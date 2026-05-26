Глава Еврокомиссии в Литве выразила поддержку странам Балтии

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в столице Литвы Вильнюсе выразила поддержку странам Балтии, на территорию которых всё чаще залетают "заблудившиеся" дроны.

Об этом она написала в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен заявила, что Европа полностью солидарна с Эстонией, Латвией и Литвой и стоит с ними плечом к плечу.

Она подчеркнула, что Европейский Союз усилит поддержку этих стран.

"Ведь когда испытанию подвергаются страны Балтии, испытанию подвергается вся Европа", – добавила президент Еврокомиссии.

Напомним, утром 20 мая в нескольких восточных районах Литвы и Вильнюсе объявили воздушную тревогу из-за вероятного попадания беспилотника в литовское небо, что серьезно нарушило привычный ритм жизни многих тысяч людей. В укрытие спустили, в том числе, высшее руководство страны.

Беспилотник, который фиксировался на радарах, а затем исчез, пока не нашли. Предполагают, что он мог как упасть незамеченным где-то на территории Литвы, так и вылететь из воздушного пространства страны.

За несколько дней до этого на территории Литвы разбился в поле БПЛА, который впоследствии идентифицировали как украинский.

Позже министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Россия намеренно направляет украинские беспилотники в воздушное пространство стран НАТО, пытаясь ослабить поддержку Украины.

