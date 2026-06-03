Зеленський і Рютте прокоментували проблему дронів ЗСУ, що залітають у простір НАТО

Україна надасть державам НАТО, де знаходили українські дрони, допомогу у захисті їхнього повітряного простору.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з генсеком НАТО у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський повідомив про намір надати допомогу Латвії, Литві та Естонії, а також зауважив, що Україна допоможе і Румунії, хоча там не фіксували українських безпілотників.

"Ми підготуємо експертів. Вже є дати, коли наші експерти туди приїжджають, діляться досвідом. Так само, як ми діяли на Близькому Сході і допомогли запобігати викликам, які у них були через дрони", – заявив президент

"Ми будемо допомагати і перехоплювачами, і своїми знаннями", – додав Зеленський.

Марк Рютте, відповідаючи на це запитання, закликав зважати на те, що за будь-які воєнні інциденти відповідальна Росія, а не Україна.

"Не забуваймо, з чого все почалося – з безрозсудної агресії Росії проти України, що розпочалася в березні 2014 року, а потім продовжилася повномасштабним нападом наприкінці лютого 2022 року. Тож коли щось таке трапляється, саме Росія стоїть за цим. Всі в НАТО це усвідомлюють, і ми знаємо, що Україна зробить усе, щоб мінімізувати наслідки", – наголосив він.

Як відомо, останніми тижнями у країнах Балтії неодноразово оголошували повітряні тривоги через загрозу безпілотників, найімовірніше, українських, які збилися з курсу на шляху до цілей у Росії під впливом РЕБ.

На тлі інцидентів з дронами президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс прибули до Литви на зустріч із прем'єр-міністеркою Інгою Ругінене та іншими лідерами країн Балтії.

Президент Латвії вважає, що ЄС має розглянути підтримку для країн, які потерпають від інцидентів із дронами.