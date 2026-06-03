Генсек НАТО об обстреле Петербурга в дни форума: нужно разрешение Зеленского, как на 9 мая

В НАТО не видят проблем в обстреле Украиной Санкт-Петербурга в день, когда там стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – ключевое международное событие для Путина.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил 3 июня на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Рютте провел параллель между этим событием и "парадом победы" 9 мая, проведение которого было очень важным для Путина.

"Украина сейчас достигла таких успехов, что Путин может организовать парад 9 мая только благодаря официальному указу вот этого президента", – заявил он, указав на Зеленского.

Генсек НАТО обратился к украинскому лидеру с воспоминаниями о тех событиях: "Кажется, вы тогда, позволили ему (Путину) проводить парад в течение двух часов. И он закончил это за 1 час 55 минут, то есть решил не рисковать".

Как известно, накануне парада 9 мая Зеленский, реагируя на обращение партнеров, дал гарантию того, что Москва не столкнется с обстрелами со стороны Украины и официально, своим указом, дал разрешение Путину провести парад на Красной площади. Этот инцидент для многих наблюдателей стал иллюстрацией слабости России.

Генсек НАТО напомнил также, что именно Россия является агрессором в войне против Украины.

Владимир Зеленский добавил, что целью не была атака именно на Путина, который планирует посетить ПМЭФ через несколько дней.

"Честно говоря, я не слежу, у меня нет программки, куда Путин едет в какой день. Мы отвечаем на удары по Украине. Я считаю, что мы наносим справедливые удары. Сутки назад была массированная атака, мы ответили им соответственно. Но мы отвечаем (ударами) исключительно по НПЗ и военным целям, справедливым целям. Вот что делает Украина", – добавил президент.

Напомним, Рютте во время визита в Украину рассказал о росте потерь России на войне и публично обратился к российской молодежи.

Генеральный секретарь НАТО и президент Украины также заявили, что ни одна из сторон не отказывается от необходимости вступления Украины в Альянс.