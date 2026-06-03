Генсек НАТО из Киева обратился к молодым россиянам: вы умрете в грязи в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Украину рассказал о росте потерь России на войне и публично обратился к российской молодежи.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Глава секретариата НАТО убежден, что ход войны изменился, приобщение к ней с российской стороны стало все более опасным, и призвал молодых россиян учитывать это.

"В то время как Украина одерживает победы на поле боя, Россия все больше отчаивается", – считает генсек.

Он также привел оценку Альянса относительно российских потерь: "Потери России являются значительными, более 30 тысяч в месяц. Это означает, что за один месяц Россия теряет больше людей, чем Советский Союз потерял за 10 лет в 1980-х годах в Афганистане. Это совершенно ошеломляющие цифры".

После этого Марк Рютте заявил, что использует свое выступление для публичного обращения "к молодым россиянам и их семьям", подчеркнув, что российская пропаганда их "обманывает".

"Такие парни, как ты, идут воевать без надлежащего военного обучения. Снаряжение, которое тебе предоставят, будет некачественным. Есть очень высокая вероятность, что ты погибнешь или получишь ранения в Украине. И, скорее всего, если тебя ранят, то тебя оставят умирать в грязи. Поэтому когда речь идет о десятках тысяч российских жертв, это не абстрактные цифры. Это, вероятно, будешь именно ты", – пояснил генсек.

Рютте в среду прибыл в Киев вместе с членами Североатлантического совета, представителями всех 32 стран-членов НАТО.

Напомним, в мае Рютте заявил, что во время министерской встречи стран Альянса услышал "много обнадеживающих комментариев" от союзников относительно помощи Украине.

Также Рютте заявил, что пригласил украинского президента Владимира Зеленского присоединиться к саммиту лидеров Альянса в Анкаре в июле.