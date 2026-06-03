У Києві уперше відбулося засідання Ради Україна-НАТО

3 червня у Києві відбулася зустріч представників України та Північноатлантичного Альянсу у форматі Ради Україна-НАТО, що вперше пройшла в Україні.

Про це заявили після засідання, що проходило у Маріїнському палаці, президент України та генсек НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що у візиті до Києва його супроводжують представники усіх 32 держав-членів Альянсу.

"Я привіз із собою весь склад Північноатлантичної ради для нашого історичного першого засідання Ради НАТО-Україна в Києві. Це саме по собі є потужним сигналом про міцні зв’язки між НАТО та Україною. Для нас важливо бути тут, де українці продовжують стояти пліч-о-пліч, демонструючи мужність і переконання в тому, що за свою свободу варто боротися", – заявив він.

Володимир Зеленський заявив, що вважає важливим проведення зустрічі в Україні.

"Рада Україна-НАТО – це особливий формат нашої взаємодії. І це перша зустріч в такому форматі в Києві. Це справді історично. Важливо, що цей формат допомагає сфокусувати увагу партнерів на ключових речах безпеки", – додав президент.

За інформацією "Європейської правди", абсолютна більшість держав НАТО були присутні на засіданні на рівні представників при НАТО, і лише декілька представлені заступниками представника.

Нагадаємо, коментуючи обстріл Україною Санкт-Петербурга у дні ключової міжнародної події Путіна, Рютте пожартував, що РФ потрібен був дозвіл Зеленського, як 9 травня.

Крім того, Рютте розповів про зростання втрат Росії на війні та публічно звернувся до російської молоді.

Генеральний секретар НАТО та президент України також заявили, що жодна зі сторін не відмовляється від потреби вступу України в Альянс.