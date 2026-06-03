"Даже России нужно, чтобы Украина была в НАТО": Зеленский и Рютте о членстве в Альянсе

Генеральный секретарь НАТО и президент Украины в Киеве заявили, что ни одна из сторон не отказывается от необходимости вступления Украины в Альянс.

Об этом они заявили, отвечая на вопрос "Европейской правды" на совместной пресс-конференции в Киеве.

Генсек Альянса подчеркнул, что решение о будущем вступлении Украины, принятое ранее, остается в силе. "На саммите в 75-ю годовщину Альянса (в 2024 году. – „ЕП") было также решение о необратимом пути Украины в НАТО", – подчеркнул он.

Генсек признал, что по поводу членства до сих пор нет единодушия союзников, но технически стороны готовятся к вступлению.

"С практической точки зрения, ВСУ все больше интегрируются с НАТО. Мы все чаще используем одинаковые стандарты. Наша оборонная промышленность становится все более взаимосвязанной. НАТО учится у Украины по технологиям беспилотников и противодействия беспилотникам, но и Альянс все еще может помочь Украине, например, в ведении воздушного боя и тому подобное. Поэтому мы способны помогать друг другу", – пояснил он.

Президент Украины со своей стороны подтвердил, что на встрече Совета Украина-НАТО, состоявшейся в Киеве, звучала поддержка вступления Украины в Альянс.

"Сегодня многие страны говорили, что они видят Украину в НАТО. И это правда, абсолютно большое количество, большинство. И никто не сказал, что не хочет видеть, хотя некоторые промолчали по этому поводу", – добавил Владимир Зеленский, признав, впрочем, что формального единодушия нет, и именно это остается препятствием.

Отвечая на уточняющий вопрос "ЕП" о том, ждет ли он появления единодушия, президент дал понять, что рассчитывает убедить скептиков.

"Большинство стран действительно уже понимают, что Украина в НАТО нужна самому Альянсу не меньше, чем Украине. А это такой долгий разговор... Я считаю, что и русским нужно, чтобы Украина была в НАТО. Потому что в будущем может быть больно, если Украина не в НАТО", – добавил он.

По информации "ЕП", аргументы президента в пользу последнего основываются, в частности, на том, что членство Украины в НАТО даст РФ гарантии ненападения со стороны ВСУ, несмотря на то, что под ее контролем остаются оккупированные территории.

Напомним, в апреле Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в Альянс сейчас не стоит на повестке дня, в частности потому, что его тормозят четыре государства – Германия, Словакия, Венгрия и США.

Как писала "Европейская правда", согласно опросам, большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО, но не полностью доверяют Альянсу.