Польша запретит въезд на 5 лет украинскому блогеру за поездку на автомобиле к озеру Морске-Око

После значительного резонанса власти Польши решили запретить въезд в страну на 5 лет украинскому блогеру Андрею Гавриливу, который на своем спорткаре, несмотря на запрет, приехал к озеру Морске-Око в Татранском национальном парке.

Об этом в субботу в соцсети Х сообщил глава МВД Польши Марчин Кервинский, пишет "Европейская правда".

"Виновник поездки к Морске-Око понесет ответственность. В связи с нарушением общественного порядка по просьбе полиции его внесут в список нежелательных лиц с запретом на въезд на территорию Республики Польша сроком на 5 лет. Нарушение закона всегда встретит суровую реакцию", – написал министр.

Ранее в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск призвал МВД разобраться с инцидентом с участием украинца и принять строгие меры.

Украинский блогер Андрей Гаврилов заехал на своем спорткаре к озеру Морске-Око, что стало нарушением запрета на въезд частных транспортных средств в Татранский национальный парк.

Полиция оштрафовала его на 100 злотых, хотя штраф за такое правонарушение составляет до 5000 злотых. Это событие вызвало огромное возмущение у поляков.

Гаврилив в своих соцсетях объяснил, что он был просто туристом и не имел намерения нарушать закон. В частности, он сказал, что не заметил запрещающего знака. Он также описал польских правоохранителей, выписавших ему небольшой штраф, как людей, которые поняли ситуацию.

"Приехав к Оку, местные схватились за голову и сказали, что за всю историю их работы там они еще ни разу не видели, чтобы кто-то сюда заехал на машине. Короче, заехать сюда на машине – это не очень законная история. Я подумал: раз мы уже заехали, то надо сделать фото", – описал блогер ситуацию.