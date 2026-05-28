Зеленский: Украина закупит истребители Gripen за счет кредита ЕС на 90 млрд евро

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направит средства, полученные на оборону в рамках финансовой помощи Европейского Союза в размере 90 млрд евро, в частности, на закупку истребителей Gripen в Швеции.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьером Ульфом Кристерссоном, передает "Европейская правда".

В этот день Кристерссон объявил о предстоящей передаче Украине 16 истребителей Gripen, которые были в эксплуатации, и о планах по продаже 20 экземпляров новой модели этого самолета.

После этого Зеленский упомянул о том, что Верховная Рада Украины одобрила в четверг, 28 мая, в первом чтении и в целом законопроект о Кредитному соглашении и Меморандуме о взаимопонимании, благодаря которым Украина должна получить от ЕС финансовую помощь в размере 90 млрд евро.

"Это средства на два года, в том числе для нашей обороны", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, Украина направит 2,5 млрд евро из этой помощи на закупку истребителей Gripen.

Президент заявил, что Украина купит "все 150 истребителей", а также выразил надежду, что финансирования будет достаточно.

Ранее "ЕвроПравда" узнала, что для получения части бюджетной поддержки из кредита на 90 млрд евро от ЕС Украина должна принять важные законопроекты. В основу этих требований войдут элементы плана, известного под неофициальным названием "10 пунктов Качки-Коса" – один из пунктов предусматривает принятие Антикоррупционной стратегии.

Речь идет о реформах в области верховенства права и противодействия коррупции, в реализации которых Украина пока не демонстрирует достаточного прогресса.

