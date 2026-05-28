Швеция подарит Украине 16 истребителей Gripen, еще 20 будут закуплены

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о предстоящей передаче Украине 16 бывших в употреблении истребителей Gripen, а также о планах по продаже 20 экземпляров новой модели этого самолета.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Уппсале, передает "Европейская правда".

Кристерссон заявил о важном шаге в долгосрочном укреплении украинской ПВО в связи с передачей Gripen.

"Украина четко определила самолет Gripen как приоритетный вариант для своих ВВС в долгосрочной перспективе и намерена приобрести новейшую версию – Gripen E", – отмечает Кристерссон.

"Переговоры продолжаются, и мы сможем передать эти самолеты до 2030 года", – сказал премьер Швеции.

Также он объявил, что Швеция поддержит Украину самолетами, которые уже были в эксплуатации.

"Мы передаем 16 таких Gripen модификации C/D", – сказал Кристерссон.

Поставка состоится в начале 2027 года, добавил он.

"Это расширит украинскую ПВО и противовоздушную защиту Европы", – заявил премьер Швеции.

Напомним, в октябре 2025 года премьер Швеции заявил о подписании с Украиной письма о намерениях продать Украине 100–150 истребителей Gripen серии Е.

В то время Зеленский анонсировал, что первые Gripen из Швеции могут поступить в 2026 году.