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Первый кластер для Украины и Молдовы откроют 15 июня в Люксембурге

Новости — Четверг, 4 июня 2026, 09:02 — Татьяна Высоцкая, из Брюсселя

Отдельные межправительственные конференции для открытия первого кластера "Основы" для Украины и Молдовы состоятся в Люксембурге 15 июня 2026 года, накануне заседания Совета ЕС по общим вопросам.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили осведомленные в вопросе источники в Евросоюзе.

Открытие первого кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины и Молдовы запланировано на 15 июня.

"15 июня в Люксембурге будут проведены две отдельные межправительственные конференции для Украины и для Молдовы", – заявил европейский собеседник "ЕвроПравды".

Он пояснил, что этому будет предшествовать активная работа в рабочих группах и на уровне послов в Брюсселе.

В частности, общую переговорную позицию ЕС по кластеру 1 как для Украины, так и для Молдовы планируют утвердить на следующей неделе.

Как сообщала "Европейская правда", кипрское председательство в ЕС объявило старт формального процесса открытия кластера для Украины.

В частности, послы ЕС начали срочную подготовку к открытию первого кластера для Украины и Молдовы.

Этому предшествовало заявление 3 июня премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о том, что его страна достигла "всеобъемлющего соглашения" с Украиной по поводу венгерского нацменьшинства.

Стоит заметить, что Мадьяр ранее подчеркивал, что разблокирует открытие переговорных кластеров только при условии, если Киев гарантирует выполнение 11 требований Венгрии относительно нацменьшинств.

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