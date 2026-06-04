Первый кластер для Украины и Молдовы откроют 15 июня в Люксембурге

Отдельные межправительственные конференции для открытия первого кластера "Основы" для Украины и Молдовы состоятся в Люксембурге 15 июня 2026 года, накануне заседания Совета ЕС по общим вопросам.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили осведомленные в вопросе источники в Евросоюзе.



Открытие первого кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины и Молдовы запланировано на 15 июня.



"15 июня в Люксембурге будут проведены две отдельные межправительственные конференции для Украины и для Молдовы", – заявил европейский собеседник "ЕвроПравды".



Он пояснил, что этому будет предшествовать активная работа в рабочих группах и на уровне послов в Брюсселе.



В частности, общую переговорную позицию ЕС по кластеру 1 как для Украины, так и для Молдовы планируют утвердить на следующей неделе.



Как сообщала "Европейская правда", кипрское председательство в ЕС объявило старт формального процесса открытия кластера для Украины.



В частности, послы ЕС начали срочную подготовку к открытию первого кластера для Украины и Молдовы.



Этому предшествовало заявление 3 июня премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о том, что его страна достигла "всеобъемлющего соглашения" с Украиной по поводу венгерского нацменьшинства.



Стоит заметить, что Мадьяр ранее подчеркивал, что разблокирует открытие переговорных кластеров только при условии, если Киев гарантирует выполнение 11 требований Венгрии относительно нацменьшинств.