Согласие Венгрии на открытие переговорных кластеров для Украины возможно только после того, как Киев гарантирует выполнение выставленных Будапештом еще при предыдущем правительстве Виктора Орбана 11 условий относительно венгерского нацменьшинства в Украине.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в пятницу, 29 мая.

Премьер напомнил, что уже неоднократно подчеркивал в СМИ о прямой связи между открытием кластеров для Украины и решением вопросов венгерского меньшинства.

"На самом деле, самое важное для нас – это то, что мы хотим получить гарантию, что венгры, проживающие в Украине в количестве сто тысяч человек, снова смогут пользоваться своим родным языком... в школе, в культурной сфере, в администрации", – рассказал он.

"У нас есть предложение из 11 пунктов, которое не является новым для украинского правительства. Оно типично касается образовательных, культурных и языковых прав. Мы ожидаем, что украинское правительство это выполнит", – добавил глава венгерского правительства.

Он подчеркнул, что "это не является чем-то особенным" – в Европе и других частях мира меньшинства "могут пользоваться своим родным языком – идет ли речь о сироте, студенте, мэре или о ком-то другом".

Мадьяр констатировал, что технический уровень переговоров с Украиной является "очень многообещающим", и уже прошло несколько этапов переговоров.

"Мы находимся в техническом контакте с украинской стороной. И я действительно надеюсь, что мы сможем вскоре закрыть это предложение из 11 пунктов", – добавил венгерский премьер, подчеркивая, что Украина должна дать гарантии выполнения каждого из этих пунктов.

Как сообщала "Европейская правда", глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после встречи с премьером Венгрии Петером Мадьяром, что открытие кластеров для Украины обсудят на Евросовете 18-19 июня.

Глава МИД Украины Андрей Сибига на неформальном заседании министров иностранных дел ЕС в формате "Гимних" 27 мая призвал Евросоюз в июне открыть все кластеры для Украины на переговорах о вступлении.

По данным СМИ, Европейская комиссия собиралась предложить открыть только первый из шести кластеров в переговорах о вступлении в ЕС Украины и Молдовы 16 июня.

