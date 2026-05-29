Мадьяр разблокирует открытие кластеров, если Украина гарантирует выполнение 11 условий по меньшинствам
Согласие Венгрии на открытие переговорных кластеров для Украины возможно только после того, как Киев гарантирует выполнение выставленных Будапештом еще при предыдущем правительстве Виктора Орбана 11 условий относительно венгерского нацменьшинства в Украине.
Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в пятницу, 29 мая.
Мадьяр требует от Украины гарантий выполнения 11 требований о нацменьшинствах до того, как Венгрия даст согласие на открытие переговорных кластеров для Киева.
Премьер напомнил, что уже неоднократно подчеркивал в СМИ о прямой связи между открытием кластеров для Украины и решением вопросов венгерского меньшинства.
"На самом деле, самое важное для нас – это то, что мы хотим получить гарантию, что венгры, проживающие в Украине в количестве сто тысяч человек, снова смогут пользоваться своим родным языком... в школе, в культурной сфере, в администрации", – рассказал он.
"У нас есть предложение из 11 пунктов, которое не является новым для украинского правительства. Оно типично касается образовательных, культурных и языковых прав. Мы ожидаем, что украинское правительство это выполнит", – добавил глава венгерского правительства.
Он подчеркнул, что "это не является чем-то особенным" – в Европе и других частях мира меньшинства "могут пользоваться своим родным языком – идет ли речь о сироте, студенте, мэре или о ком-то другом".
Мадьяр констатировал, что технический уровень переговоров с Украиной является "очень многообещающим", и уже прошло несколько этапов переговоров.
"Мы находимся в техническом контакте с украинской стороной. И я действительно надеюсь, что мы сможем вскоре закрыть это предложение из 11 пунктов", – добавил венгерский премьер, подчеркивая, что Украина должна дать гарантии выполнения каждого из этих пунктов.
Как сообщала "Европейская правда", глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после встречи с премьером Венгрии Петером Мадьяром, что открытие кластеров для Украины обсудят на Евросовете 18-19 июня.
Глава МИД Украины Андрей Сибига на неформальном заседании министров иностранных дел ЕС в формате "Гимних" 27 мая призвал Евросоюз в июне открыть все кластеры для Украины на переговорах о вступлении.
По данным СМИ, Европейская комиссия собиралась предложить открыть только первый из шести кластеров в переговорах о вступлении в ЕС Украины и Молдовы 16 июня.
