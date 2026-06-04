Польща підтримує виключення з тимчасового захисту українців, які виїхали нелегально

Польща погоджується на виключення з програми тимчасового захисту ЄС українців призовного віку та осіб, які незаконно покинули Україну.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мачей Душчик, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Як зазначається, Європейська комісія посилює тиск на країни-члени щодо внесення змін до законодавства про тимчасовий захист. Зміни в законодавстві значною мірою стосуватимуться громадян України, які шукають захисту в країнах ЄС.

Одним із варіантів, що розглядаються, є виключення з-під захисту ЄС українських чоловіків призовного віку та осіб, які незаконно залишили Україну. Перед четверговим засіданням міністрів внутрішніх справ країн ЄС заступник глави відомства Мачей Душчик оголосив, що Польща підтримає цю ініціативу.

"Ми погоджуємося на таке рішення", – заявив він.

Положення, які періодично продовжуються, втрачають чинність у березні 2027 року. Органи ЄС висловили намір продовжити їх ще на рік із певними обмеженнями, наприклад, щодо українців призовного віку або тих, хто походить із регіонів, які менше страждають від бойових дій.

Однак Україна була виключена зі списку безпечних країн і визнана державою, яка в цілому наражається на атаки ворога. Заступник глави МВС підкреслив, що Польща все одно не погодилася б на таке рішення, бо "досконало усвідомлює, що відбувається в Україні".

"Іноді польські громадяни, які мешкають біля кордону, чують вибухи російських ракет, що атакують цивільні об’єкти дуже близько до кордону. Тому для нас географічне обмеження є неприйнятним", – сказав він.

Польські ЗМІ раніше повідомляли про готовність їхньої країни підтримати ідею виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту ЄС.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт також висловив підтримку скасуванню автоматичного надання тимчасового захисту українським чоловікам призовного віку.

Детальніше читайте у статті Захист не для всіх. Як ЄС хоче змінити правила прихистку українців та що чекає на чоловіків.