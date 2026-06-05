Фон дер Ляйен считает реальным вступление Черногории в ЕС в 2028 году

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что вступление Черногории в ЕС может стать реальностью в 2028 году.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Тивате, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

Фон дер Ляйен отметила, что на саммите со странами Западных Балкан обсуждали, как укрепить связи между регионом и ЕС, и что это не просто обещание на будущее, а стратегическое направление.

"План роста ЕС очень важен: мы открываем часть общего рынка для компаний из региона, и они получают возможность расширять свой бизнес, а вместе с этим – привлекать инвестиции", – сказала она.

"Другим вопросом является отмена роуминга. Это процесс, основанный на заслугах, а это означает, что мы можем вознаградить реформы конкретной интеграцией. Этот саммит отличался решимостью и преданностью. Решимостью довести процесс до конца и преданностью европейскому будущему. Я считаю, что цель вступления Черногории в ЕС в 2028 году достижима. Процесс расширения заключается в том, как превратить мечту в реальность", – заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что все сосредоточены на одной цели и что реформы, осуществленные в Черногории, впечатляют.

Напомним, в конце апреля Черногория сделала еще один шаг навстречу членству в ЕС: страны блока договорились начать работу над договором о присоединении этого небольшого балканского государства.

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