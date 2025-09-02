В Єврокомісії розповіли, коли Албанія і Чорногорія можуть стати членами ЄС

Чорногорія може стати 28-м членом ЄС у 2028 році, у випадку Албанії це може статися дещо пізніше, але ще за мандату поточної Єврокомісії.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на пресконференції у Копенгагені, передає "Європейська правда".

Вона нагадала, що Чорногорія, яка найбільш просунулась на шляху до членства, відкрила всі кластери переговорів про вступ до ЄС.

"Реалістична перспектива: з технічної точки зору ми можемо завершити переговори до кінця наступного року. Якщо врахувати середній термін ратифікації договорів про вступ 1-2 роки, то Чорногорія може стати 28-м членом ЄС у 2028 році", – сказала Кос.

Щодо Албанії, за її словами, лишилося відкрити ще два кластери. Якщо все піде за планом, то з технічної точки зору переговори будуть завершені до кінця 2027 року.

"Тому ще за цієї Єврокомісії Албанія може стати членом ЄС", – сказала єврокомісарка.

Як повідомлялося, 56% громадян ЄС підтримують розширення Євросоюзу.

Марта Кос також розповіла, що на неформальній зустрічі міністрів у європейських справах у Копенгагені йшлося про шляхи просування в переговорах про членство попри двосторонні занепокоєння деяких держав.