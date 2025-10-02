Чорногорія хоче стати 28-м членом ЄС до 2028 року

Прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч використає саміт Європейської політичної спільноти у четвер, щоб донести європейським лідерам прагнення своєї країни стати 28-м членом Євросоюзу до 2028 року.

Про це він сказав, прибувши на саміт у Копенгагені 2 жовтня, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Глава уряду Чорногорії зазначив, що саміт Європейської політичної спільноти є "особливо чудовою платформою" для країн, які ще не є членами ЄС.

"Чорногорія є лідером. Ми є країною-кандидатом, і я вважаю, що це також ще одна чудова нагода для мене та моєї країни ще раз наголосити на нашому рішучому бажанні стати 28-м членом ЄС до 2028 року", – сказав Спаїч.

Він додав, що хоче закликати лідерів ЄС розпочати підготовку договору про приєднання Чорногорії.

"Чорногорія розпочала переговори ще в 2012 році, тож переговори тривають майже 15 років. Ми – маленька країна, ми є членом НАТО, ми повністю узгоджуємо нашу зовнішню політику з політикою ЄС. Ми вже використовуємо євро, ми є найбільш розвиненою інституційно країною-кандидаткою", – додав також Спаїч.

Єврокомісарка з розширення ЄС Марта Кос нещодавно допустила можливість вступу Чорногорії в ЄС до 2028 року.

Як повідомлялося, 56% громадян ЄС підтримують розширення Євросоюзу.