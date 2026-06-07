Косово голосует на третьих за полтора года досрочных парламентских выборах

В частично признанном Косово 7 июня проходят третьи за полтора года досрочные парламентские выборы, созванные после того, как парламент так и не смог избрать президента.

Об этом сообщает KOHA, пишет "Европейская правда".

Утром 7 июня в Косово началось голосование на досрочных парламентских выборах, которые являются уже третьими за менее чем полтора года.

Избирательные участки, которых 2550, открылись в 7 часов утра. Право голоса на выборах имеют более 2 млн граждан.

По состоянию на 9 часов утра по местному времени проголосовали почти 3% зарегистрированных избирателей, что больше, чем во время предыдущих выборов 28 декабря 2025 года.

Напомним, после провальных попыток избрать нового президента президент Косово Вйоса Османи распустила парламент страны и объявила досрочные выборы менее чем через месяц после начала работы нового правительства. Впоследствии это решение отменил Конституционный суд.

В апреле парламент Косово снова не смог избрать главу государства до установленного конечного срока, что привело к новым досрочным парламентским выборам.