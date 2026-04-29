Парламент Косова не смог избрать президента до установленного конечного срока – полуночи 28 апреля, и как следствие, страна оказалась перед необходимостью провести досрочные парламентские выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местную службу "Радио Свобода".

С вечера 27 апреля депутаты от парламентского большинства пытались избрать нового президента, но оппозиционные партии бойкотировали заседание после того, как переговоры с правящей партией "Движение за самоопределение" (LVV) провалились и не было достигнуто согласия по кандидатуре президента.

Оппозиция также выступила против новых кандидатов и не участвовала ни в одном заседании по выдвижению кандидата в президенты – ни 27 апреля, ни во вторник.

Оппозиционные партии отклонили предложения Курти, заявив, что LVV не должна контролировать правительство, парламент и президента.

"Согласно постановлению, Ассамблея считается распущенной", – заявила спикер Альбулена Хакшиу в конце сессии, ровно в 00:00.

Незадолго до окончания срока премьер-министр Альбин Курти заявил: "Мы оказались в ситуации, когда больше ничего не можем сделать".

"Невозможно найти более великодушную политическую силу. Оппозиция пострадала не от предложений большинства, а от ее нежелания сотрудничать каким-либо образом", – сказал он.

Согласно решению Конституционного суда от 25 марта, в случае неудачи с избранием президента Ассамблея распускается, и страна должна провести новые выборы в течение 45 дней.

Месяцы неудачных переговоров о создании коалиции побудили президента Косова Вьосу Османи распустить парламент в ноябре 2025 года и назначить досрочные выборы, которые состоялись 28 декабря.

После неудачных попыток избрать нового президента Османи распустила парламент 6 марта, но это ее решение отменил Конституционный суд.