Президент Косова объявила досрочные выборы

Президент Косова Вьоса Османи распустила парламент страны и объявила досрочные выборы менее чем через месяц после начала работы нового правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил общественный вещатель Кипра RTK.

Османи объяснила свое решение тем, что законодатели не смогли избрать нового президента в установленный конституцией срок.

Парламент Косова должен был утвердить кандидата на пост главы государства до 5 марта. Партия премьер-министра Альбина Курти "Самоопределение" не смогла обеспечить необходимый кворум и сплотить оппозиционных законодателей в поддержку своего кандидата, министра иностранных дел Глаука Конюфцы.

"Народные представители прошлой ночью решили отправить страну на новые выборы. Эту ситуацию можно было избежать. Это большое несчастье, что они не выбрали интересы Косова... Поэтому, в соответствии с моими конституционными полномочиями, я издала указ о роспуске Ассамблеи", – заявила Османи.

Президент объявила досрочные выборы всего через несколько недель после того, как в стране утвердили правительство после более чем года политического кризиса.

Месяцы неудачных переговоров о создании коалиции побудили президента Косова Вьосу Османи распустить парламент в ноябре 2025 года и назначить досрочные выборы, которые состоялись 28 декабря.