Косово голосує на третіх за півтора року дострокових парламентських виборах

У частково визнаному Косові 7 червня проходять треті за півтора року дострокові парламентські вибори, скликані після того, як парламент так і не зміг обрати президента.

Про це повідомляє KOHA, пише "Європейська правда".

Вранці 7 червня у Косові почалося голосування на дострокових парламентських виборах, що є вже третіми за менш як півтора роки.

Виборчі дільниці, яких 2550, відкрилися о 7 годині ранку. Право голосу на виборах мають понад 2 млн громадян.

Станом на 9 годину ранку за місцевим часом проголосували майже 3% зареєстрованих виборців, що більше, ніж під час попередніх виборів 28 грудня 2025 року.

Нагадаємо, після провальних спроб обрати нового президента президентка Косова Вйоса Османі розпустила парламент країни та оголосила дострокові вибори менш ніж за місяць від початку роботи нового уряду. Згодом це рішення скасував Конституційний суд.

У квітні парламент Косова знову не зміг обрати главу держави до встановленого кінцевого терміну, що призвело до нових дострокових парламентських виборів.