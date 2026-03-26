Конституционный суд Косово отменил решение президента о роспуске парламента

Конституционный суд Косово объявил в среду, что отменил указ президента Вьоси Османи от 6 марта о роспуске парламента из-за отсутствия согласия относительно её преемника.

Об этом сообщает издание Balkan Insight, передаёт "Европейская правда".

Как отмечается, таким образом Суд дал правящей партии Косово "Самоопределение" дополнительное время для попытки назначить нового главу государства.

Суд сообщил, что судьи единогласно постановили, что указ Османи о роспуске парламента "не имеет юридической силы". Это дало депутатам еще 34 дня на избрание нового президента, чтобы избежать новых внеочередных выборов.

"(Суд) пришел к выводу, что если парламент не изберет президента в течение (34-дневного) срока… парламент будет распущен, и, следовательно, досрочные парламентские выборы должны быть проведены в течение 45 дней (с момента роспуска)", – говорится в решении Конституционного суда.

Османи распустила парламент 6 марта, через несколько часов после того, как депутаты не смогли избрать нового президента.

Согласно закону, для избрания нового главы государства требуется большинство в две трети голосов депутатов. Если они не смогут сделать это дважды, порог снижается до простого большинства в 61 голос.

Османи распустила парламент, прежде чем он успел проголосовать хотя бы один раз.

Пятилетний срок полномочий Османи заканчивается в апреле. Она выразила желание продолжить работу, но партия "Самоопределение" премьер-министра Альбина Курти, которая поддерживала ее в прошлый раз, выдвинула своего кандидата – министра иностранных дел Глаука Конджуфку.

Она также предложила свою депутатку Фатмиру Мулхакшу Коллкаку, поскольку согласно правилам для признания голосования действительным в бюллетене должно быть более одного кандидата.

Осуждая "Самоопределение" за то, что она не стремилась к консенсусу по вопросу о президентстве, депутаты от оппозиции бойкотировали сессию парламента в начале этого месяца, которая началась за два часа до истечения срока избрания нового главы государства, лишив палату необходимого кворума.

Османи немедленно распустила парламент, однако "Самоопределение" оспорило ее указ в Конституционном суде.

Если депутаты вновь не смогут избрать президента в срок, установленный Конституционным судом, Косово может провести третьи парламентские выборы чуть более чем через год.

Месяцы неудачных переговоров о создании коалиции побудили президента Косово Вьосу Османи распустить парламент в ноябре 2025 года и назначить досрочные выборы, которые состоялись 28 декабря.