ЕС выделит дополнительные 100 млн евро на поддержку армии Ливана
Евросоюз выделит дополнительные 100 млн евро на поддержку армии Ливана, считая это лучшим способом противодействовать группировке "Хезболла", базирующейся на территории страны.
Об этом заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас в своем X, пишет "Европейская правда".
Каллас отметила, что лучший способ снизить угрозу, которую представляет деятельность "Хезболлы", – усиление государственных структур Ливана и восстановление государственной монополии на применение силы.
The latest ceasefire between Israel and Lebanon offers a chance to prevent a return to full-scale hostilities.
But the death of a UNIFIL peacekeeper and continued skirmishes underscore the tenuous nature of what was agreed.
The best way to reduce the threat posed by Hezbollah…– Kaja Kallas (@kajakallas) June 4, 2026
"Для поддержания этих усилий ЕС сегодня согласовал предоставление дополнительных 100 млн евро для вооруженных сил Ливана", – отметила она.
Как сообщалось, в четверг сербский военный из миротворческой миссии ООН UNIFIL в Ливане погиб в результате обстрела; еще двое миротворцев получили ранения.
В апреле погибли двое французских военных из группы миротворцев ООН, как полагают, в результате обстрела со стороны боевиков "Хезболлы".