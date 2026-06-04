Сербский миротворец погиб в Ливане, двое испанских военных получили ранения

Сербский военный, который находился в Ливане в рамках миротворческой миссии ООН UNIFIL, погиб в результате обстрела; еще двое миротворцев получили ранения.

Об этом говорится в заявлении миссии ООН в X, пишет "Европейская правда".

Член миротворческой миссии ООН в Ливане, гражданин Сербии, умер в четверг от ранений, полученных в результате минометного обстрела позиции вблизи Марджаюна, что на юге страны.

В результате обстрела ранения получили двое других его коллег – испанские миротворцы. Они проходят лечение на базе международной миссии.

В UNIFIL заявили, что начали расследование, "чтобы выяснить точные обстоятельства, которые привели к этому трагическому инциденту". Там также выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего миротворца.

В миссии отметили, что умышленные нападения на миротворцев являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права и резолюции Совета Безопасности № 1701 и могут квалифицироваться как военные преступления.

"UNIFIL фиксирует все большее количество траекторий полета и падений снарядов в Южном Ливане. Насилие должно прекратиться", – добавили в заявлении.

С начала войны США и Израиля против Ирана, что также активизировало столкновения Израиля с "Хезболлой", на юге Ливана участились случаи ранения и гибели миротворцев.

7 мая, база "Шама" в Ливане, на которой базируется итальянский контингент миротворцев ООН, подверглась ракетному удару.

В апреле Франция подтвердила гибель двух своих военных из группы миротворцев ООН, которые получили ранения в Ливане во время разминирующих работ в результате обстрела 18 апреля – как полагают, со стороны боевиков "Хезболлы".

Среди прочего, от заложенной взрывчатки в Ливане пострадал польский миротворец.