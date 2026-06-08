В Молдову ночью залетел неизвестный дрон и взорвался, обломки изучают

В ночь на 8 июня дрон нарушил воздушное пространство Молдовы, следы на месте его падения указывают на то, что аппарат взорвался.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, 8 июня 2026 года в 00:20 системы наблюдения национальной армии и системы трансграничного сотрудничества зафиксировали пересечение государственной границы Молдовы беспилотным летательным аппаратом в районе населенных пунктов Михайловка-Лопатна.

На сельскохозяйственных угодьях вблизи населенного пункта Лопатна обнаружили обломки дрона. Следы, зафиксированные на месте происшествия, указывают на то, что ранее произошел взрыв.

"Обнаруженные обломки исследуются с целью установления происхождения летательного аппарата и обстоятельств инцидента. Отметим, что этой ночью произошло массированное российское нападение на Украину с использованием дронов и ракет", – заявили в молдавском министерстве.

Ответственные органы продолжают документировать случай и мониторить ситуацию, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, Молдова подготовит изменения в законодательство для того, чтобы наладить производство дронов-перехватчиков для защиты своего воздушного пространства.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что Молдова стремится получить технологии для борьбы с такими БПЛА, прежде чем они приведут к трагедиям или разрушениям.