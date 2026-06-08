Молдова намерена наладить производство дронов-перехватчиков

Молдова подготовит поправки к законодательству, чтобы наладить производство дронов-перехватчиков для защиты своего воздушного пространства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, её цитирует Newsmaker.

По словам Санду, Молдове необходимо усилить систему противодействия беспилотникам и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы реагировать на случаи нарушения воздушного пространства российскими дронами.

"Мы должны начать производить дроны, способные перехватывать и сбивать другие беспилотники… Я поручила правительству, особенно после последних инцидентов, подготовить изменения в законодательство. С одной стороны, государство должно производить такие дроны и антидроны, но с другой – нужно открыть эту сферу и для частного сектора", – заявила Санду 6 июня в подкасте Raport.

По ее словам, сейчас у Молдовы нет необходимых технологий и специалистов.

"Есть иностранные инвесторы, которые владеют такими технологиями. Проблема в том, что действующее законодательство не позволяет создавать государственно-частные партнерства или привлекать иностранные инвестиции в этой сфере… Мы изменим закон и постараемся привлечь инвестиции – прежде всего для создания государственно-частных партнерств, а возможно, и прямые иностранные инвестиции. Нам нужны дроны-перехватчики для борьбы с беспилотниками, которые все чаще появляются над территорией нашей страны и создают реальную угрозу", – добавила Санду.

Она также сказала, что Молдова может обратиться за технологиями к Украине, "которая после начала полномасштабного российского вторжения создала одну из самых развитых отраслей производства беспилотников".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские беспилотники неоднократно залетали в воздушное пространство Молдовы и падали на ее территории.

А 2 июня МИД Молдовы вызвал временного поверенного в делах Российской Федерации для вручения ноты протеста в связи с дроном, упавшим на здание в румынском Галаце.

Санду заявляла, что Молдова стремится получить технологии для борьбы с такими БПЛА, прежде чем они приведут к трагедиям или разрушениям.