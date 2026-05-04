Президент Молдовы рассказала о мерах по защите от вражеских дронов

Молдова стремится получить технологии, способные перехватывать и уничтожать вражеские беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны, до того, как они приведут к трагедиям или разрушениям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, которую цитирует Radio Moldova.

При этом Санду признала, что на данный момент страна не располагает необходимыми для этого возможностями.

Инвестиции в национальную безопасность чрезвычайно важны с учетом нынешних региональных вызовов, в частности пролетов и падений дронов на территории страны, подчеркнула она.

"Если на тебя упадет дрон, больше ничего не имеет значения", – заявила Санду.

Чтобы адаптироваться к новым реалиям, Молдова сотрудничает с иностранными партнерами, обучаясь на опыте Украины.

Говоря об источниках финансирования обороны, президент отметила, что значительная часть систем, приобретенных к настоящему моменту, была куплена при финансовой поддержке внешних партнеров в виде пожертвований, за что Молдова благодарна. Однако она подчеркнула, что государство должно инвестировать и средства из собственного бюджета, чтобы обеспечить защиту населения.

"Неразумно не вкладывать деньги в собственную защиту, ведь нельзя радоваться пенсии, нельзя радоваться выплатам социальной помощи или другим вещам, если ты не в безопасности", – указала Санду.

По ее словам, безопасность граждан остается приоритетом номер один, а процесс модернизации обороны будет продолжаться независимо от внешнего давления или политической риторики.

Напомним, 3 апреля в Министерстве обороны заявили, что в воздушном пространстве Молдовы заметили "Шахед".

Кроме того, 30 марта вечером служба воздушных операций Национальной армии Молдовы обнаружила дрон типа "Шахед", который нарушил воздушное пространство страны. Дрон исчез с радаров вблизи села Клишова Оргеевского района.

После этого МИД Молдовы заявил о серьезном нарушении суверенитета и территориальной целостности страны.